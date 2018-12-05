Генштаб ВС РФ: сирийские войска за 2018 год уничтожили 23 тыс. боевиков

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Сирийские войска за 2018 год уничтожили в Сирии 23 тыс. боевиков и освободили 387 населенных пунктов. Об этом сообщил в среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

По его словам, в течение года сирийскими правительственными войсками, получившими значительный боевой опыт под руководством российских военных советников, успешно проведены операции по взятию под контроль зон деэскалации Восточная Гута, Хомс и Южная. "При этом уничтожено более 23 тыс. боевиков. От радикальных исламистов освобождено 387 населенных пунктов", - сообщил генерал.

Начальник Генштаба подчеркнул, что при освобождении населенных пунктов главным условием было не допустить жертв среди мирного населения, поэтому операции проводились без применения военной силы.

"Определяющую роль при этом сыграл российский Центр по примирению враждующих сторон. В ходе операций через специально созданные гуманитарные коридоры из зон деэскалации было выведено более 230 тыс. человек. "Непримиримым" боевикам был обеспечен выезд в провинцию Идлиб и на север провинции Алеппо в город Джераблус", - пояснил Герасимов методику освобождения городов без боя.

При этом, по словам генерала, удалось избежать жертв среди мирных жителей и членов отрядов умеренной оппозиции. Боевики добровольно сдали 650 единиц вооружения и военной техники. К тому же, более 40 тыс. членов вооруженных отрядов "умеренной" оппозиции присоединились к правительственным войскам.

США в Сирии

Террористы в Сирии сохраняют свое присутствие только на подконтрольной США территории страны в районе Эт-Танфа и на восточном берегу Евфрата, отметил Герасимов. "Сегодня боевики ИГ (группировка "Исламское государство", запрещена в РФ) находятся только восточнее Евфрата, на территории подконтрольной США. Остатки вооруженных формирований радикальных группировок во главе с "Джабхат-ан-Нусра" (запрещена в РФ) сконцентрированы внутри зоны деэскалации Идлиб и в подконтрольном коалиции во главе с США районе Эт-Танфа", - сказал Герасимов.

Герасимов напомнил, что в 2015 году к началу операции российских ВКС под контролем правительственных войск оставалось около 10% территории Сирии. За это время при поддержке российской армии была освобождена большая часть территории страны. В частности, были возвращены под контроль сирийского правительства населенные пункты Пальмира, Алеппо, Акербат, Дейр-эз-Зор, Бу-Кемаль. В декабре 2017 года активная фаза операции по ликвидации бандформирований на территории Сирии была завершена.

Начальник Генштаба подчеркнул, что на сегодняшний день одним из основных нерешенных вопросов в Сирии является нелегитимное нахождение на ее территории американских военных баз. "Возьмем, к примеру, Эт-Танф. Соединенными Штатами вокруг этого населенного пункта организована так называемая 55-километровая зона безопасности, под прикрытием которой продолжают свою террористическую деятельность незаконные вооруженные формирования, периодически осуществляя вылазки против правительственных войск", - сообщил он.

Американцы оправдывают целесообразность своего военного присутствия необходимостью противодействия Ирану, который якобы перемещает через сирийско-иракский участок границы вооружение и военную технику в Сирию. По словам Герасимова, Россия предлагала ликвидировать зону безопасности вокруг Эт-Танфа и установить совместный российско-американский контроль над пограничным переходом. "Но американские партнеры оставили наши предложения без ответа", - сказал он.

Кроме того, по его словам, обостряется обстановка на восточном берегу реки Евфрат, где США, опираясь на сирийских курдов, пытаются создать независимое от центральной власти квазигосударственное образование. "Ими уже формируется правительство так называемой Демократической федерации северной Сирии. Американцы, подкрепляя сепаратистские настроения курдов поставками вооружения и военной техники, допускают притеснения ими арабских племен", - рассказал Валерий Герасимов.

Зона влияния

Террористы "Исламского государства" на контролируемом США востоке Сирии начали расширять зону влияния, сообщил Герасимов. "США нам постоянно говорят о какой-то борьбе с ИГ на востоке Сирии. Но мы наблюдаем обратное. "Спящие" террористические ячейки перешли к активным действиям, в результате ИГИЛ на востоке страны начала расширять зону своего влияния", - сообщил генерал.

Для сравнения Герасимов отметил, что на западе Сирии также оставались разрозненные группы боевиков и "спящие" ячейки ИГ, но сирийские правительственные войска и специальные службы их ликвидировали.

На востоке Сирии, добавил он, такие меры не принимаются. "Наоборот, мы видим, как возглавляемая США Международная антитеррористическая коалиция и подконтрольные им отряды Сирийских демократических сил уже в течение шести месяцев не могут завершить разгром формирований ИГ в районе населенного пункта Хаджин", - сказал Герасимов.

Начальник Генштаба ВС РФ добавил, что речь идет о районе 2,5 на три километра протяженностью 25 километров. "По опыту ведения боевых действий правительственными войсками задача такого плана может быть выполнена в течение одной-двух недель", - отметил он.

Также, продолжил Герасимов, российскими средствами разведки регулярно фиксируются колонны автомобильной техники с нефтеналивными цистернами, следующие из восточных районов Сирии, подконтрольных возглавляемой США коалиции, на территорию Турции и Ирака. "При этом средства от продажи нефтепродуктов идут в том числе и на финансирование террористов ИГ в Заевфратье", - сказал он.

Ситуация в Ракке

Герасимов напомнил, что критической остается обстановка в подконтрольном США и коалиции городе Ракка. "Прошел уже год, как в результате бомбардировок коалиции во главе с США город был фактически стерт с лица земли. До сих пор в городе не проведено разминирование. От взрывоопасных предметов ежедневно гибнут или получают увечья местные жители", - отметил он.

В городе нет электричества, не работают водопровод, магазины и больницы, под завалами остается большое количество незахороненных трупов, сообщил генерал. "Такие безответственные действия США показывают полное отсутствие заинтересованности в нормализации обстановки в подконтрольных им районах", - отметил он.

Для сравнения Герасимов сообщил, что иная ситуация складывается на территориях, находящихся под контролем законного сирийского правительства. "Благодаря помощи российских военных на территорию Сирийской Арабской Республики возвращается мирная жизнь. Восстанавливаются жилые микрорайоны, открываются школы и больницы, ремонтируются дороги, системы энерго- и водоснабжения. Начали выпускать продукцию промышленные предприятия", - отметил генерал.