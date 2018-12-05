В Генштабе заявили, что Россия повышает возможности своих ядерных сил из-за ПРО США

"В условиях наращивания США глобальной системы противоракетной обороны повышались боевые возможности наземных стратегических ядерных сил", - сообщил генерал. Он, в частности, напомнил о перевооружении РВСН на ракетные комплексы "Ярс" и о серийном производстве ракетного комплекса "Авангард", оснащенного планирующим крылатым блоком.

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия повышает возможности своих ядерных сил пока США наращивают ПРО. Об этом сообщил в среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

Для замены самого мощного ракетного комплекса "Воевода" разрабатывается комплекс с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат", которая в 2018 году успешно прошла бросковые испытания, добавил Герасимов.

Говоря о морских стратегических ядерных силах, генерал отметил, что обеспечено непрерывное несение боевого дежурства ракетными подводными лодками стратегического назначения, которые ходят в том числе подо льдами Арктики. "Дальнейшее развитие морских стратегических ядерных сил предусматривается за счет строительства подводных лодок типа "Борей-А", оснащенных баллистическими ракетами со средствами преодоления ПРО", - отметил генерал.

Потенциал авиационных стратегических ядерных сил, по словам Герасимова, поддерживается модернизацией стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. Самолеты оснащают более мощными двигателями, современным бортовым оборудованием, а также расширяют номенклатуры их вооружения. Герасимов сообщил о наращивании космического и наземного эшелонов системы предупреждения о ракетном нападении.

Начальник Генштаба отметил, что "завершено создание сплошного радиолокационного поля вдоль границ Российской Федерации". "В результате обеспечено гарантированное обнаружение баллистических ракет со всех ракетоопасных направлений и по любым типам траекторий их полета", - сказал он.

Начальник Генштаба отметил, что Россия надеется на возобновление диалога с США по продлению Договора СНВ-3. "Надеемся, что Соединенные Штаты взвешенно и конструктивно подойдут к решению проблемы и возобновят диалог о продлении действия Договора СНВ-3", - сообщил генерал.

Герасимов уточнил, что Россия продолжает выполнять свои международные обязательства в сфере контроля над вооружениями и разоружения. "К контрольной дате Договора о СНВ (5 февраля 2018 года) мы полностью выполнили свои обязательства по сокращению стратегических наступательных вооружений", - уточнил он.

В то же время, отметил начальник Генштаба ВС РФ, "американские партнеры для выхода на установленные договором количественные параметры на протяжении двух лет осуществляли переоборудование части своих стратегических наступательных средств (по 4 пусковые установки на каждой из 14 подводных лодок типа "Огайо" и 41 тяжелых бомбардировщика В-52Н) и в одностороннем порядке исключили их из учета по Договору".

"Это дает им возможность в кратчайшие сроки нарастить потенциал своих стратегических наступательных сил и увеличить количество боезарядов более чем на 1200 единиц", - сказал Герасимов.