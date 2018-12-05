В Генштабе заявили, что США хотят сохранить доминирование в мире и дискредитируют Россию

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Деятельность США направлена на удержание доминирующей роли в мире и исключение других стран из конкурентной борьбы, в частности России, против которой применяются комплексные меры по сдерживанию. Об этом в среду сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

"Одним из основных деструктивных факторов, осложняющих международную обстановку, является деятельность Соединенных Штатов Америки, направленная на удержание своей доминирующей роли в мире и исключение других стран из конкурентной борьбы. Именно в этих целях Вашингтон и его союзники принимают комплексные согласованные меры по сдерживанию России и дискредитации ее роли в международных делах", - сказал он.

По словам Герасимова, прикрываясь якобы возрастающей угрозой со стороны России, НАТО наращивает военное присутствие у границ страны. В восточноевропейских государствах увеличивается количество сил первоочередного задействования, строятся элементы ПРО, подготовлены передовые аэродромы, совершенствуется логистика трансграничных военных перевозок, создается система заблаговременного складирования вооружения и имущества, добавил генерал.

"В этих условиях нами принимаются все необходимые ответные меры для обеспечения военной безопасности государства. При этом мы не увеличиваем численность Вооруженных сил и не ввязываемся в разорительную гонку вооружений", - подчеркнул начальник Генштаба, добавив, что финансирование российской армии в последние годы остается на уровне $50 млрд и имеет тенденцию к снижению. Он добавил, что военный бюджет США больше российского почти в 14 раз. "На 2019 год он составляет более $716 млрд, это превышает военные расходы всех остальных стран мира", - отметил он.

В целом, по оценке Герасимова, современная международная обстановка характеризуется нарастанием конфликтного потенциала, расширением масштабов международного терроризма и радикального экстремизма, распространением кризисные явления в мировой экономике, обострением борьбы за энергетические, водные, продовольственные и другие ресурсы.