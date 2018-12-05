Часть военно-морских вузов переместится из Петербурга и области в Кронштадт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Часть военно-морских вузов, расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, будут передислоцированы в Кронштадт в рамках создания учебно-научной базы Военно-морского флота, сообщил в среду главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев.

"Назрела объективная необходимость создания новой учебно-научной базы на единой территории в рамках кластера, создаваемого в городе военно-морской славы - Кронштадте", - сказал главком в среду на совещании, которое прошло под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Адмирал отметил, что "объекты учебно-научной базы планируется разместить в центральной части Кронштадта с максимальным использованием прилегающей водной акватории для базирования учебных кораблей, катеров и океанографических судов". По его оценке, "существующая сегодня территориальная разобщенность образовательных и научных институтов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, автономное нахождение в условиях уплотненной городской застройки, вдали от морской акватории, является сдерживающим фактором не только для их интеграции, но и для саморазвития".

Среди основных целей создания учебно-научной базы ВМФ в Кронштадте главнокомандующий назвал, в частности, "обеспечение единства учебно-материальной базы, интеграцию науки и образования, развитие учебных и научно-исследовательских кораблей на инновационных технологических решениях, использование возможностей парка "Патриот" и других элементов военно-морского кластера".

Новые научно-лабораторные комплексы в Кронштадте

Королев также отметил, что учебно-научной база (УНБ) Военно-морского флота, которая создается в Кронштадте, будет включать принципиально новые образовательные научно-лабораторные комплексы различного назначения, функционирующие в едином информационном пространстве.

"Главным компонентом будет являться имитационно-моделирующий комплекс ВМФ. Уникальность этого комплекса будет заключаться в возможности многовариантного моделирования облика перспективных кораблей по всему спектру их вооружения", - сказал Королев.

По его оценке, "образовательные научно-лабораторные комплексы являются принципиально новыми, основаны на передовых технологиях, и отвечают не только насущным потребностям, но и что называется - "заглядывают за горизонт".

Так, например, комплекс морских робототехнических систем, пояснил адмирал, "будет обеспечивать проведение научных исследований, в том числе с привлечением курсантов и слушателей, для всестороннего обоснования требований к перспективным образцам необитаемых подводных и надводных аппаратов и безэкипажных катеров".