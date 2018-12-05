"Вертолеты России" в 2019 году сертифицируют египетское предприятие для ремонта Ми-8/17

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") сертифицирует в 2019 году сервисный центр вертолетов Ми-8/17 на базе египетского предприятия Helwan Factory for Developed Industries (HFDI) в Хелуане. Об этом сообщили в среду в пресс-службе компании.

"На первом этапе центр займется обслуживанием и ремонтом эксплуатируемых ВВС Египта вертолетов Ми-8Т и Ми-17-1В. В дальнейшем планируется освоение типа Ми-17В-5. С 2015 по 2018 год холдинг "Вертолеты России" оснастил предприятие HFDI необходимым оборудованием и провел обучение персонала на базе авиационного учебного центра Новосибирского авиаремонтного завода", - рассказали в компании.

Специалисты Московского вертолетного завода им. М. Л. Миля провели ряд проверок сервисного центра, после чего выдали ему заключение о готовности к выполнению капитального ремонта вертолетов.

"За три года совместно с партнерами из HFDI сделана колоссальная работа по созданию на территории завода центра технического обслуживания и ремонта российской вертолетной техники. В настоящее время египетская сторона уже выполняет пилотный капитальный ремонт вертолетов Ми-8Т и Ми-17-1В, по результатам которого планируется сертификация центра", - приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора "Вертолетов России" по послепродажному обслуживанию Игоря Чечикова.

В холдинге подчеркнули, что организация системы послепродажного обслуживания, обеспечивающей сервис на протяжении всего жизненного цикла российских вертолетов, - одна из ключевых задач "Вертолетов России". Холдинг намерен и дальше расширять глобальную сеть авторизованных центров обслуживания и ремонта.

Вертолеты Ми-8/17, разработанные МВЗ им. М. Л. Миля, известны во всем мире как надежные и неприхотливые машины. Они применяются в медико-санитарных и гуманитарных миссиях, выполняют грузовые и пассажирские перевозки, включая VIP. Военно-транспортные вертолеты типа Ми-8/17 предназначены для перевозки личного состава, груза внутри кабины и на внешней подвеске.