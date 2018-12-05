Арктическую экипировку "Калашникова" после испытаний доработают с учетом пожеланий военных

ИЖЕВСК, 5 декабря. /ТАСС/. Новую технику, экипировку и снаряжение проекта "Нанук" концерна "Калашников" после испытаний в реальных условиях Крайнего Севера будут дорабатывать в соответствии с пожеланиями военных специалистов. Об этом в среду сообщает портал "Калашников медиа".

"Все прототипы основных элементов экипировки в реальных условиях Крайнего Севера показали себя с эффективностью 80%. Мы учтем все пожелания специалистов и определим состав оптимальной номенклатуры экипировки и материалов. Концерн "Калашников" готов предложить накопленный опыт для решения задач обеспечения безопасности в Арктике как военных, так и гражданских объектов", - приводятся в сообщении слова гендиректора предприятия Владимира Дмитриева.

Отмечается, что проверка техники, экипировки и снаряжения, предназначенных для военнослужащих специальных подразделений, выполняющих задачи в условиях пониженных температур, проходит на территории Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого и Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономных округов. В состав экипировки входят более 40 наименований, в том числе комплект одежды "Нанук", снегоход, спальная система "3 в 1", палатка арктическая, транспортные контейнеры для обеспечения сохранности средств медицинского обеспечения, связи, рационов питания и многое другое. В концерне уточнили, что испытания проходят в 2018 году, сроки их окончания пока не называются.

По данным портала, комплект "Нанук" создавался при участии Минобороны России и ассоциации содействия освоению арктических территорий "Северный Десант". Все элементы экипировки были опробованы специалистами "Калашникова" и военнослужащими Минобороны РФ в ходе арктической экспедиции в марте 2018 года на полуостровах Ямал и Таймыр. Температура во время испытаний достигала минус 47 градусов по Цельсию, ветер - до 25 м/с и выше, влажность до 100%. Опытные образцы экипировки были представлены на форуме "Армия-2018".