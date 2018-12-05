Нижегородская область досрочно выполнила задачу по диверсификации ОПК

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 декабря. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Нижегородской области досрочно выполнили задачу по диверсификации производимой продукции, поставленную президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил и.о. вице- губернатора Евгений Люлин на всероссийской научно-практической конференции "Повышение производительности труда в ОПК за счет современных методов управления производством", которая проходит в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что президент России в декабре 2016 года поставил задачу довести к 2020 году долю гражданской продукции от общего объема производства российского ОПК не менее чем до 17%, к 2025 году - до 30%, к 2030 году - до 50%.

"У нас есть в Нижегородской области уже показатели, достичь которых поручил президент к 2020 году - 17% [гражданской продукции, производимой на предприятиях ОПК], а у нас сегодня порядка 20% гражданской продукции", - сказал вице-губернатор.

При этом он отметил, что ситуация на предприятиях сильно разнится: у кого-то "20% гражданской продукции, у кого-то 50%, а у кого-то - 0%", и предстоит еще много работы. "Мы должны опережающими темпами, я считаю, достичь поставленную к 2030 году задачу - 50% [гражданской продукции на предприятиях ОПК]", - сказал Люлин.

Он добавил, что лидирующие позиции по диверсификации ОПК в регионе занимают предприятия "Росатома", так как госкорпорация "имеет множество различных интересов". В частности, Люлин отметил программные продукты "Росатома", востребованные во всех отраслях, и плотную работу по внедрению разработок, используемых в ОПК, в гражданские производства, в том числе таких корпораций как "Газпром" и нефтяные компании.

В двухдневной конференции по повышению производительности труда на предприятиях ОПК принимают участие представители Минпромторга России, Минэкономразвития России; холдингов, концернов и интегрированных структур ОПК (госкорпораций "Росатом", "Роскосмос", "Ростех", ПАО "ОАК", АО "ОСК", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" и другие), а также АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" и научных организаций. Основная цель конференции - разработка рекомендаций по использованию современных методов и инструментов управления, направленных на повышение производительности труда на предприятиях ОПК.