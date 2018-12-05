Конфликтный потенциал со стороны НАТО в Арктическом регионе может возрасти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. России следует ожидать роста военного присутствия сил НАТО в Арктическом регионе в ближайшей перспективе и, следовательно, роста конфликтного потенциала, заявил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

"Российской Федерации следует ожидать наращивания масштабов военного присутствия объединенных вооруженных сил НАТО в Арктическом регионе в ближайшей перспективе и, как следствие, роста конфликтного потенциала", - рассказал он, выступая на панельной сессии "Комплексное обеспечение безопасности полярного региона" в рамках VIII Международного форума "Арктика: настоящее и будущее".

В последнее время вблизи границ России в Арктике активно ведут деятельность новый разведывательный корабль Marjata ("Марьята") и корабль гидроакустической разведки Eger ("Эгер") военно-морских сил Норвегии, а также самолеты базовой патрульной авиации Boeing P-8 Poseidon ("Пи-8 Посейдон") ВМС США с норвежских авиабаз, заметил Евменов. В 2018 году впервые к ведению разведки в Баренцевом море дважды привлекались стратегические разведывательные беспилотные летательные аппараты Global Hawk ("Глобал Хок") ВВС США с итальянской авиабазы Сигонелла и самолеты стратегической разведывательной авиации Sentinel ("Сентинел") военно-воздушных сил Великобритании.

В ходе выступления командующий Северным флотом также указал на расширение иностранного военного присутствия в Арктическом регионе. Так в ноябре крупнейшие в 2018 году учения объединенных вооруженных сил стран НАТО Trident Junture ("Единый трезубец") с привлечением крупной группировки военно-морских сил, стратегической авиации и значительного контингента сухопутных войск стран альянса.

Северный флот отмечает наращивание боевого потенциала вооруженных сил блока в Норвегии, в частности достигнутые правительствами Норвегии и США договоренности о продлении соглашения о дислокации в Норвегии подразделений морской пехоты США и увеличении их численности в два раза (с 350 до 700 человек). А также о размещении на авиабазе Аннейя военно-воздушных сил Норвегии эскадрильи самолетов базовой патрульной авиации "Посейдон" ВМС США.

О форуме

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт- Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тысяч человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран - участниц Арктического совета.