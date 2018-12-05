Шойгу предложил создать в Кронштадте центр по разработке автономных источников энергии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу предложил создать в Кронштадте научный центр по разработке автономных источников энергии, водоснабжения и других ресурсов. Об этом он заявил в среду совещании по поводу создания учебно-научной базы ВМФ в Кронштадте.

"Нам нужно создать здесь Центр автономности, я бы его так его назвал. Потому что у нас много разработок идет по автономным источникам электроэнергии, автономным источникам получения воды и не только за счет опреснения", - сказал министр.

По его словам, Минобороны почти завершило все стройки в Арктической зоне, где требуются автономные источники электричества, воды, других ресурсов, поэтому требуется создавать такие установки. "Чем мы, собственно, и занимаемся с Курчатовским институтом, другими центрами, - сказал Шойгу. Он добавил, что в Кронштадте "надо делать такой центр, потому что у этого большая перспектива".

"Это и разного рода батареи, накопители, аккумуляторы, и многое-многое другое. Продумайте, это здесь должно быть", - обратился министр к главкому ВМФ Владимиру Королеву. "Когда мы говорим об автономности, то видим, что она ближе всего к флоту. Поэтому нам здесь надо собрать все самые возможно современные технологии, начиная от получения тепла, воды, электричества", - заключил министр.