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Саперы уничтожили схрон итальянских мин времен битвы за Сталинград

Специалисты ликвидировали 13 боеприпасов, найденных у станицы Клетская Волгоградской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 декабря. /ТАСС/. Армейские саперы уничтожили более десятка мин сороковых годов прошлого столетия, найденных у станицы Клетская Волгоградской области. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Южного военного округа.

"В мотострелковое соединение заявка на разминирование поступила через военный комиссариат Волгоградской области, боеприпасы времен Великой Отечественной войны были обнаружены жителями станицы Клетская в поле", - отмечается в сообщении, распространенном окружной пресс-службой.

Всего было обнаружено 13 боеприпасов, которые военные инженеры классифицировали как 45-миллиметровые мины для ротного миномета "Бриксиа" (Brixia Mod. 35), используемые итальянской армией в 1930-1940 годах.

После оцепления периметра саперы извлекли боеприпасы из земли и уничтожили их на месте путем подрыва.

В пресс-службе дополнили, что с начала 2018 года на территории Волгоградской области армейскими саперами уничтожено более 3 тонн взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

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