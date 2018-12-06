{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая техника ВС РФ
Обновлено 

Источник: Су-57 вооружат гиперзвуковой ракетой с характеристиками, подобными "Кинжалу"

Собеседник агентства не уточнил название новой ракеты, а также сроки ее поступления на испытания
Истребители Су-57 Сергей Бобылев/ТАСС
Истребители Су-57
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит на вооружение гиперзвуковую ракету с характеристиками, подобными ракете авиакомплекса "Кинжал", соответствующие работы внесены в госпрограмму вооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы.

На эту тему
Ударная сила: Су-57 и другие новейшие машины боевой авиации России

Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

"В соответствии с текущей ГПВ на 2018-2027 годы, гиперзвуковыми ракетами будут вооружаться истребители Су-57. Самолеты получат ракету с характеристиками, подобными ракетам "Кинжала", но она будет с внутрифюзеляжным размещением и меньшими габаритами", - сказал собеседник агентства.

Источник не уточнил характеристики и название новой ракеты, а также сроки ее поступления на испытания.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

На эту тему
Гиперзвуковая ракета "Кинжал". Досье

В настоящее время в Воздушно-космических силах РФ несут опытное боевое дежурство истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами, авиакомплекс получил название "Кинжал". В ходе применения ракета разгоняется самолетом, затем сбрасывается, включает собственный твердотопливный двигатель и набирает 10 скоростей звука. Ракета способна маневрировать на такой скорости и оставаться практически неуязвимой для существующих сегодня систем ПВО и ПРО. Дальность ее применения составляет более 2 тыс. км.

Ракета "Кинжала", по данным открытых источников, создана на базе аэробаллистической ракеты наземного оперативно-тактического комплекса "Искандер".

В новость были внесены изменения (03:41 мск) - добавлена информация после второго абзаца

Теги
РоссияНовая техника ВС РФ
Вертолеты морской авиации впервые выполнили взлеты и посадки на палубу корвета "Громкий"
Летчики Тихоокеанского флота в дневное время и ночью выполнили порядка 30 взлетов и посадок на палубу корвета
Читать полностью