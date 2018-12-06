Источник: Су-57 вооружат гиперзвуковой ракетой с характеристиками, подобными "Кинжалу"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит на вооружение гиперзвуковую ракету с характеристиками, подобными ракете авиакомплекса "Кинжал", соответствующие работы внесены в госпрограмму вооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы.
Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в авиастроительной отрасли.
"В соответствии с текущей ГПВ на 2018-2027 годы, гиперзвуковыми ракетами будут вооружаться истребители Су-57. Самолеты получат ракету с характеристиками, подобными ракетам "Кинжала", но она будет с внутрифюзеляжным размещением и меньшими габаритами", - сказал собеседник агентства.
Источник не уточнил характеристики и название новой ракеты, а также сроки ее поступления на испытания.
ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.
В настоящее время в Воздушно-космических силах РФ несут опытное боевое дежурство истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами, авиакомплекс получил название "Кинжал". В ходе применения ракета разгоняется самолетом, затем сбрасывается, включает собственный твердотопливный двигатель и набирает 10 скоростей звука. Ракета способна маневрировать на такой скорости и оставаться практически неуязвимой для существующих сегодня систем ПВО и ПРО. Дальность ее применения составляет более 2 тыс. км.
Ракета "Кинжала", по данным открытых источников, создана на базе аэробаллистической ракеты наземного оперативно-тактического комплекса "Искандер".
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