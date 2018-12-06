Источник: Су-57 вооружат гиперзвуковой ракетой с характеристиками, подобными "Кинжалу"

Собеседник агентства не уточнил название новой ракеты, а также сроки ее поступления на испытания

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит на вооружение гиперзвуковую ракету с характеристиками, подобными ракете авиакомплекса "Кинжал", соответствующие работы внесены в госпрограмму вооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы.

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Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в авиастроительной отрасли. "В соответствии с текущей ГПВ на 2018-2027 годы, гиперзвуковыми ракетами будут вооружаться истребители Су-57. Самолеты получат ракету с характеристиками, подобными ракетам "Кинжала", но она будет с внутрифюзеляжным размещением и меньшими габаритами", - сказал собеседник агентства. Источник не уточнил характеристики и название новой ракеты, а также сроки ее поступления на испытания. ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

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