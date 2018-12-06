Вертолеты морской авиации впервые выполнили взлеты и посадки на палубу корвета "Громкий"

ТАСС, 6 декабря. Противолодочные вертолеты морской авиации Тихоокеанского флота впервые выполнили взлеты и посадки на палубу новейшего корвета "Громкий". Об этом сообщил в четверг официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"В Японском море продолжаются заводские ходовые и государственные испытания новейшего корвета "Громкий", который до конца года войдет в состав сил Тихоокеанского флота. В рамках проводимых мероприятий корвет впервые принял на борт палубные вертолеты морской авиации", - сообщил Воскресенский.

В заливе Петра Великого два экипажа вертолетов Ка-27ПЛ во взаимодействии с корабельной авиационной группой отработали посадки и взлеты с палубы корабля на стопе и на ходу. Летчики ТОФ в дневное время и ночью выполнили порядка 30 взлетов и посадок на палубу "Громкого".

"Громкий" является вторым корветом проекта 20380, построенным специально для ТОФ в рамках программы перевооружения. Длина корвета - 104,5 метра, ширина - 13 метров, полное водоизмещение - 2,2 тыс. тонн, скорость полного хода - до 27 узлов.