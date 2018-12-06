Мотострелковая бригада в Туве получила беспилотные летательные аппараты "Орлан-10"

КРАСНОЯРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Комплексы беспилотных летательных аппаратов (БЛА) "Орлан-10" поступили на вооружение 55-й горной мотострелковой бригады в Туве. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Военнослужащие горной мотострелковой бригады <...> получили по гособоронзаказу новейшие комплексы беспилотных летательных аппаратов. В разведывательные и артиллерийские подразделения поступили многофункциональный комплекс с БЛА "Орлан-10", который способен выявлять координаты объектов противника в радиусе до 120 км и комплекс ближнего действия воздушной и оптикоэлектронной разведки "Элерон-3", позволяющий проводить разведку и аэрофотосъемку местности на дальности до 5 тыс. метров", - сообщили в пресс-службе.

По данным ЦВО, с начала декабря мотострелки приступили к освоению новых БЛА и успешно выполняют учебно-боевые задачи по ведению воздушной разведки и корректировке огня минометных батарей в горной местности.

Как сообщалось ранее, бригада сформирована в конце 2014 года. Военнослужащие прошли обучение, интенсивную общевойсковую подготовку. Основная база бригады - военный городок, который возведен на правом берегу Енисея в Кызыле. 55-я бригада стала третьей по счету горной бригадой в российской армии.