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Количество выбирающих двухлетнюю службу по контракту призывников в ЦВО выросло в два раза

Заключить контракт захотели более 3 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Количество призывников с высшим образованием, желающих вместо одного года срочной службы служить два года по контракту, (ЦВО) выросло в Центральном военном округе в осенний призыв в два раза. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой ЦВО.

"По сравнению с прошлым годом показатели выбора призывниками службы по контракту выросли в два раза, хотя набор еще ведется. Более 3 тыс. призывников с высшим и средним специальным образованием выбрали службу по контракту вместо службы по призыву. В прошлом году этот показатель составлял 1,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

С 2014 года призывники с высшим образованием могут выбрать, служить год срочной службы или два года по контракту.

"Центральный военный округ охотно принимает кандидатов с высшим и средним специальным образованием для заключения контракта с армией. Очень важным считается, что приходят грамотные специалисты для освоения сложной техники, взятой на вооружение. К тому же, благодаря высокому уровню образования, человек скорее пройдет адаптацию на фоне изменяющихся требований и для быстрого решения задач", - пояснили в военном округе.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. Также в состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база, дислоцированная на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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