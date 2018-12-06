Расчеты комплекса "Искандер-М" провели учебно-боевой пуск ракеты в Астраханской области

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Расчеты оперативно- тактического комплекса (ОТРК) "Искандер-М" Восточного военного округа выполнили практический учебно-боевой пуск ракеты в Астраханской области. Цель поражена на расстоянии 80 км, сообщил в четверг начальник пресс-службы округа полковник Александр Гордеев.

"На полигоне Капустин Яр в Астраханской области расчеты нового ОТРК "Искандер-М" успешно выполнили учебно-боевой пуск баллистической ракеты. В результате точечного ракетного удара поражена цель на удалении около 80 километров, имитирующая укрепленный пункт управления незаконного вооруженного формирования", - сказал офицер.

По его словам, после выполнения пуска расчеты отработали оперативную смену позиционного района.

"Мероприятия проводятся в рамках тактического учения по плану заключительного этапа освоения комплекта нового ОТРК "Искандер-М", который поступил на вооружение ракетного соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Еврейской автономной области", - уточнил Гордеев.