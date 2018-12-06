Шаманов: Россия не испытывала ракеты "Искандер-М" с дальностью, нарушающей ДРСМД

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Россия не проводила испытания ракет для оперативно-тактического комплекса (ОТРК) "Искандер-М" с дальностью, нарушающей Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в четверг на пленарном заседании Госдумы председатель комитета по обороне бывший командующий ВДВ РФ Владимир Шаманов.

"У них к нам одна претензия - по ракете "Искандер-М". Якобы, по их секретным данным, имеются доказательства, что мы ее испытали", - сказал парламентарий. "Абсолютно ответственно вам заявляю: никаких испытаний никакой ракеты такой дальности действия (более 500 км - прим. ТАСС) мы не испытывали... и господин [госсекретарь США Майкл] Помпео это знает", - подчеркнул он.

Шаманов отметил, что в Москве "не собираются ни перед кем оправдываться". "Мы не та страна, которой можно ставить ультиматум", - предупредил он.

"Благодаря усилиям Государственной думы, правительства приняты меры. Страна и наши союзники надежно защищены, и поэтому мы можем быть уверены в завтрашнем дне нашей России", - заключил глава думского комитета.

Во вторник Помпео заявил по итогам встречи министров обороны НАТО, что США остановят выполнение своих обязательств по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выйдет из ДРСМД, так как Россия, по мнению Вашингтона, нарушает договор. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал это решение опасным шагом, Вашингтон раскритиковали в Берлине и Пекине. Поддержку США выразил Лондон, а НАТО возложила ответственность за решение Трампа на Россию.