Фрегат "Адмирал Горшков" выполнил стрельбу "Калибром" на учениях в Баренцевом море

"Боевое упражнение выполнялось в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море. Пуск ракеты был произведен по полигону Чижа в Архангельской области. Цель, по которой была выполнена стрельба, находилась на расстоянии более 700 км", - сказали в пресс-службе.

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Новейший фрегат "Адмирал Горшков" на учениях в Баренцевом море уничтожил ракетой комплекса "Калибр" мишень на дальности 700 км, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Северного флота.

На флоте уточнили, что по данным объективного контроля стрельба была выполнена с заданной точностью и с подтверждением всех полетных и технических параметров.

Кроме того, за время планового выхода в море экипаж фрегата провел учения по противолодочной и противовоздушной обороне, а также провел ряд тренировок по борьбе за живучесть.

Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" прибыл на Северный флот из Санкт-Петербурга 8 сентября. Фрегат является первым надводным кораблем - носителем крылатых ракет "Калибр" на Северном флоте. Он неоднократно совершал межфлотские переходы из Балтийского моря в Баренцево и Белое моря для испытаний комплексов зенитного, ракетно-артиллерийского и минно-торпедного вооружения. За весь период государственных испытаний кораблем выполнено 16 стрельб главным ракетным комплексом.