Шаманов призвал дать оценку действиям бывшего политического руководства СССР

Фрегат "Адмирал Горшков" выполнил стрельбу "Калибром" на учениях в Баренцевом море

Цель, по которой была выполнена стрельба, находилась на расстоянии свыше 700 км, отметили в пресс-службе Северного флота

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