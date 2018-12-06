Шаманов призвал дать оценку действиям бывшего политического руководства СССР

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ РФ Владимир Шаманов призвал дать на государственном уровне оценку действиям бывшего руководства СССР. Выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента в четверг, он высказал мнение, что политики тогда предали национальные интересы, согласившись на условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и осуществив вывод советских войск из Германии.
По его мнению, дать официальную оценку стоит действиям экс-президента СССР Михаила Горбачева, а также уже умершим министру иностранных дел СССР Эдуарду Шеварднадзе и члену Политбюро ЦК КПСС Александру Яковлеву.
"Вот как было дело к 1991 году: 1846 ракет Россия уничтожила и 846 только американцы, - сказал Шаманов. - Куда Горбачев и его соратники торопились - одному Богу известно". "Точно так же как мы покидали пределы Германии, - продолжил он. - Когда американцы одну эскадрилью выводят в течение от пяти до 10 лет, мы группу войск вышвырнули, бросили в чистое поле в угоду американцам и потом пошли у них на поводу".
"Национальные предатели, которым до сих пор не дано государственной оценки, а надо бы", - заключил Шаманов.
Ранее представители советского руководства объясняли смягчение политики в отношении Запада в конце 1980-х - начале 1990-х годов экономическими трудностями страны, зависимостью от финансовых ресурсов Запада и отсутствием адекватных переговорных рычагов в таких условиях. В частности, Горбачев в своей книге "Жизнь и реформы" в 1995 году отмечал, что подписанием ДРСМД ему удалось тогда "отвели пистолет от виска страны", и указывал на огромные, и, по его мнению, ничем не оправданные затраты, связанные с производством и обслуживанием арсенала ракет средней и меньшей дальности.