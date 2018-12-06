Индия выразила интерес в обучении своих военных в академии Генштаба ВС РФ

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Обучении индийских военнослужащих в Военной академии Генерального штаба ВС РФ представляет интерес для Индии, сообщили в четверг в Минобороны РФ по итогам визита в учебное заведение начальника штаба военно-морских сил Индии адмирала Сунила Ланбы.
"Адмирал Сунил Ланба в ходе своего визита в Россию выступил с лекцией для слушателей Военной академии Генерального штаба по роли индийских ВМС в поддержании мира и стабильности в Южной Азии <...> На встрече с командованием академии индийский военачальник высоко оценил уровень подготовки выпускников академии, выразив заинтересованность индийской стороны в обучении своих военнослужащих на специальном факультете академии", - сказали в Минобороны.
По данным военного ведомства, адмиралу показали академию, рассказали о структуре военного вуза и организации учебного процесса, в том числе об особенностях обучения военнослужащих иностранных армий.
Военная академия Генштаба ВС РФ - главное высшее военное учебное заведение России, а также ведущий центр научных исследований в области обороны и обеспечения национальной безопасности государства. В вузе проходят обучение, переподготовку и повышение квалификации старшие и высшие офицеры, руководящий состав российских министерств и ведомств.