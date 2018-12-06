{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Индия выразила интерес в обучении своих военных в академии Генштаба ВС РФ

Начальник штаб военно-морских сил Индии адмирал Сунил Ланба в ходе визита в Россию посетил учебное заведение

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Обучении индийских военнослужащих в Военной академии Генерального штаба ВС РФ представляет интерес для Индии, сообщили в четверг в Минобороны РФ по итогам визита в учебное заведение начальника штаба военно-морских сил Индии адмирала Сунила Ланбы.

"Адмирал Сунил Ланба в ходе своего визита в Россию выступил с лекцией для слушателей Военной академии Генерального штаба по роли индийских ВМС в поддержании мира и стабильности в Южной Азии <...> На встрече с командованием академии индийский военачальник высоко оценил уровень подготовки выпускников академии, выразив заинтересованность индийской стороны в обучении своих военнослужащих на специальном факультете академии", - сказали в Минобороны.

По данным военного ведомства, адмиралу показали академию, рассказали о структуре военного вуза и организации учебного процесса, в том числе об особенностях обучения военнослужащих иностранных армий.

Военная академия Генштаба ВС РФ - главное высшее военное учебное заведение России, а также ведущий центр научных исследований в области обороны и обеспечения национальной безопасности государства. В вузе проходят обучение, переподготовку и повышение квалификации старшие и высшие офицеры, руководящий состав российских министерств и ведомств.

Теги
ИндияРоссия
Шойгу выразил надежду на продолжение сотрудничества с Венесуэлой в военной сфере
По словам министра обороны, речь идет о перелетах российской дальней авиации и заходах кораблей в порты латиноамериканской страны
Читать полностью