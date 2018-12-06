Шойгу выразил надежду на продолжение сотрудничества с Венесуэлой в военной сфере

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу рассчитывает, что практика перелетов российской боевой авиации на аэродромы Венесуэлы продолжится, а корабли ВМФ будут заходить в порты этой страны.
"Наше сотрудничество идет довольно неплохо: осуществляется регулярный обмен специалистами, делегациями. Идет неплохая работа в сфере образования, в сфере предоставления возможности и нашей авиации, и нашему флоту совершать посадки и обслуживаться на аэродромах и в портах Венесуэлы. Думаю, что мы эту практику продолжим. Тем более, что она на пользу и Венесуэле, и России", - сказал Шойгу в ходе встречи с министром обороны Венесуэлы генерал-аншефом Владимиром Падрино Лопесом в четверг.
При этом министр отметил, что российские военнослужащие получают "возможность обрести важный для авиации опыт дальних перелетов, и, конечно, поддерживать в хорошем боевом состоянии технику".
По словам Шойгу, им есть что обсудить с коллегой "и в вопросах военного, военно-технического сотрудничества, и в целом ситуацию в Венесуэле".
Приветствуя Падрино Лопеса в России, Шойгу отметил, что эта встреча организована по итогам состоявшихся накануне переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Николаса Мадуро.
"Рад нашей очередной встрече, они становятся регулярными, - сказал Шойгу. - Это не может не радовать. Безусловно, их поддерживают руководители наших стран. И наша сегодняшняя встреча, в том числе продиктована вчерашней встречей".