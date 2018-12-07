Источник: атомная подлодка "Казань" выйдет на госиспытания летом 2019 года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Головная многоцелевая атомная подлодка модернизированного проекта 885М (шифр "Ясень-М") "Казань" выйдет на государственные испытания летом 2019 года и осенью проведет контрольные стрельбы ракетами и торпедами. Об этом сообщил ТАСС источник в судостроительной отрасли.

"Летом 2019 года подлодка должна отправиться на государственные испытания и осенью провести контрольные стрельбы ракетами "Оникс" и "Калибр" по надводным и береговым целям", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "Казань" также выполнит стрельбы "самонаводящимися торпедами по подводным целям". "Ожидается, что в состав Северного флота новую субмарину передадут в конце 2019 года", - уточнил источник.

В настоящее время "Казань" находится на этапе заводских ходовых испытаний, начавшихся в конце сентября этого года. Как отметил источник, "в рамках испытаний подлодка выйдет в море еще несколько раз".

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Подлодки "Ясень"

Атомные подлодки типа "Ясень" спроектированы бюро машиностроения "Малахит" и предназначены для уничтожения подлодок и надводных кораблей противника, нанесения ударов по военно-морским базам, портам, корабельным группировкам и другим целям. Основное вооружение субмарин - ракеты "Оникс" и "Калибр".

Первым представителем этого типа стала построенная по базовому проекту 885 (шифр "Ясень") подлодка "Северодвинск", принятая в состав ВМФ 17 июня 2014 года. Серийные подлодки по базовому проекту не строились. "Казань" - второй представитель типа - стала головной подлодкой модернизированного проекта 885М. Заложены и находятся на разных этапах постройки еще пять серийных субмарин "Ясень-М".

"Ясени-М" отличают от базового проекта оптимизированные обводы корпуса, обновленные комплексы радиоэлектронного вооружения и автоматики.