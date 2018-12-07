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Соединение спецназначения ВВО подавило с воздуха огневые точки условных террористов

В ходе учений военные отработали элементы ведения визуальной разведки местности с вертолета, обнаружение целей, имитирующих пулеметные гнезда, зенитные установки и одиночных "террористов"

ТАСС, 7 декабря. Военнослужащие соединения специального назначения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, подавили с воздуха огневые точки условных террористов. Об этом в пятницу сообщил начальник пресс-службы округа полковник Александр Гордеев.

"Огневые точки условных террористов подавили с воздуха военнослужащие соединения специального назначения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, в рамках состоявшегося тактико-специального учения", - сообщил Гордеев.

В ходе практической части учения военнослужащие отработали элементы ведения визуальной разведки местности с борта вертолета, обнаружение целей, имитирующих пулеметные гнезда, зенитные установки и одиночных "террористов". Для создания тактической обстановки, приближенной к реальной, летчики транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 АМТШ периодически меняли высоту полета от 50 до 250 м в диапазоне скоростей от 100 до 120 км/ч. Особое внимание было уделено определению поправок на высоту полета, скорость и направление ветра и воздушного судна.

Для огневого поражения "террористов" разведчики применили стоящее на вооружении стрелковое оружие, в том числе пулеметы Калашникова и коллиматорные прицелы. Подобные учения проводятся с применением новых тактических приемов, основанных на опыте ведения современных вооруженных конфликтов и способствует совершенствованию профессиональных навыков военнослужащих подразделений специального назначения.

Теги
РоссияХабаровский край
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