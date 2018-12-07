В Самарской области в феврале 2019 года пройдут крупные учения

ТАСС, 7 декабря. Вторая гвардейская общевойсковая армия, которая входит в состав Центрального военного округа (ЦВО), проведет в регионах Поволжья более 20 учений. Об этом сообщил журналистам командующий армией генерал-майор Рустам Мурадов.

"В 2019 году мы проведем на полигонах Поволжья более 20 учений. Самые крупные из них состоятся в феврале на Рощинском полигоне в Самарской области с привлечением двух соединений, а в июле - показное двустороннее бригадное учение на Тоцком полигоне в Оренбургской области. В феврале мы также проведем учения с зенитным ракетным соединением, дислоцированным в Пензенской области. Учения войсковых разведчиков, артиллерийских и ракетных соединений спланированы на июль", - сказал Мурадов.

Как уточнили в пресс-службе Центрального военного округа, в тактических учениях под Самарой будут задействованы порядка трех тысяч военнослужащих.