{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Самарской области в феврале 2019 года пройдут крупные учения

Маневры, в которых примут участие около 3 тыс. военнослужащих, пройдут на Рощинском полигоне

ТАСС, 7 декабря. Вторая гвардейская общевойсковая армия, которая входит в состав Центрального военного округа (ЦВО), проведет в регионах Поволжья более 20 учений. Об этом сообщил журналистам командующий армией генерал-майор Рустам Мурадов.

На эту тему

"В 2019 году мы проведем на полигонах Поволжья более 20 учений. Самые крупные из них состоятся в феврале на Рощинском полигоне в Самарской области с привлечением двух соединений, а в июле - показное двустороннее бригадное учение на Тоцком полигоне в Оренбургской области. В феврале мы также проведем учения с зенитным ракетным соединением, дислоцированным в Пензенской области. Учения войсковых разведчиков, артиллерийских и ракетных соединений спланированы на июль", - сказал Мурадов.

Как уточнили в пресс-службе Центрального военного округа, в тактических учениях под Самарой будут задействованы порядка трех тысяч военнослужащих.

Теги
РоссияСамарская область
Новая техника ВС РФ
Новейший корвет "Громкий" впервые выполнил стрельбы противолодочным комплексом "Пакет"
На корабле проверили работу артиллерийской установки А-190, отметили в в пресс-службе Тихоокеанского флота
Читать полностью