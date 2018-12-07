Шесть парков "Патриот" будут созданы в регионах Поволжья в 2019 году

ТАСС, 7 декабря. Шесть военно-патриотических парков "Патриот" будут созданы в регионах Поволжья в начале 2019 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"В регионах дислокации воинских частей 2-й армии создаем военно-патриотические парки "Патриот" статического показа военной техники и проведения военно-патриотических мероприятий. Такие парки уже в первом полугодии 2019 года появятся в Оренбурге, Пензе, Самаре и Ижевске, а также в Тоцком (Оренбургская область - прим. ТАСС) и Рощинском гарнизонах (Самарская область - прим. ТАСС)", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что для некоторых парков военная техника уже получена. "На статичной выставке гости смогут увидеть полевые пушки, гаубицы, техника противовоздушной обороны и другие", - пояснили в военном округе.

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" открылся в Подмосковье в июне 2015 года. В нем создан военно-исторический комплекс "Партизанская деревня", Центр военно-тактических игр, конгрессно-выставочный центр, на площадках под открытым небом представлены образцы советской и российской военной техники. При проведении крупных мероприятий количество гостей достигает десятков тысяч, в том числе и из иностранных государств. Планируется, что в регионах РФ будут созданы аналоги данного парка.