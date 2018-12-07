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Новая техника ВС РФ

Новейший корвет "Громкий" впервые выполнил стрельбы противолодочным комплексом "Пакет"

На корабле проверили работу артиллерийской установки А-190, отметили в в пресс-службе Тихоокеанского флота
Корвет "Громкий" в транспортном плавучем доке "Зея" Юрий Смитюк/TACC
Корвет "Громкий" в транспортном плавучем доке "Зея"
© Юрий Смитюк/TACC

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Новейший корвет "Громкий" в ходе государственных испытаний в японском море впервые выполнил стрельбы противолодочным комплексом "Пакет", сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

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"По плану испытаний корвет осуществил поиск подводной лодки условного противника, которой выступила одна из дизельных подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил флота, классифицировал ее, установил контакт, а затем, впервые выполнил стрельбу малогабаритным противолодочным и противоторпедным комплексом "Пакет", - сообщили на флоте.

Кроме того, в ходе испытаний на корабле проверили работу артиллерийской установки А-190, которая поразила парашютные мишени, сброшенные с самолета Ил-38.

Накануне корвет впервые принял на борт палубные вертолеты Ка-27ПЛ. Летчики ТОФ в дневное время и ночью выполнили порядка 30 взлетов и посадок на палубу "Громкого".

Корвет "Громкий" был доставлен во Владивосток с Амурского судостроительного завода для прохождения заключительного этапа испытаний 31 августа. Он является вторым корветом проекта 20380, построенным специально для ТОФ в рамках программы перевооружения. Длина корвета - 104,5 м, ширина - 13 м, полное водоизмещение - 2,2 тыс. т, скорость полного хода - до 27 узлов.

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