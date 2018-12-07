Герои Отечества. Кто и за что удостаивался высшей награды России

Первую награду (медаль №1) получил космонавт Сергей Крикалёв за мужество и героизм, проявленные во время космического полета длительностью 312 суток на орбитальной станции "Мир" . Вторая медаль — у начальника Липецкого центра боевой подготовки и переучивания летного состава генерал-майора авиации Суламбека Осканова (награжден посмертно). 7 февраля 1992 года он отвел свой неисправный истребитель МиГ-29 от населенного пункта, но сам не успел катапультироваться и погиб.

Согласно закону "Об установлении звания Герой Российской Федерации" от 1992 года, высшая награда страны присуждается "за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига". Знак отличия — медаль "Золотая звезда".

Согласно данным из открытых источников, по состоянию на 3 декабря 2018 года общее количество награжденных составляло не менее 1054 человек, из них не менее 472 — посмертно. Точные цифры назвать сложно, так как списки Героев РФ и значительная часть указов о присвоении этого звания официально не публикуются.

Больше всего наград — 480 — получили участники первой (1993–1996) и второй (1999–2009) чеченских кампаний и участники отражения нападения боевиков на Дагестан (1999). Наградами также были удостоены 109 участников Великой Отечественной войны, которым по каким-то причинам не было присвоено заслуженное звание Героя Советского Союза.

В 2018 году были опубликованы указы президента РФ о присвоении звания Героя РФ трем людям: космонавту Сергею Рыжикову; погибшему в Сирии военному летчику Роману Филипову и убитому террористами в Дагестане леснику Зейнудину Батманову. СМИ и другие источники сообщали еще о двух награждениях — первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко и заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова.