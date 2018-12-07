Шойгу: профессионализм военных судей способствует обеспечению правопорядка в войсках

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Профессионализм военных судей способствует обеспечению правопорядка в войсках и укреплению российской государственности, говорится в поздравлении министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу со столетием со дня образования военных судов РФ.

Поздравление министра к сотрудникам военных судов зачитал первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.

"Военные суды являются важным инструментом решения правовых вопросов государства. С честью выполняя свой служебный долг, вы вносите большой вклад в защиту конституционного строя, поддержание законности и правопорядка в ВС, обеспечение национальных интересов страны. Ваш высокий профессионализм, добросовестность и принципиальность, наряду с постоянным совершенствованием организационных форм судебной деятельности, способствуют осуществлению правосудия в войсках и укреплению российской государственности", - зачитал Цаликов.

Замминистра также отметил высокую степень взаимодействия Минобороны с военными судами и военной прокуратурой.

"От себя хотел бы добавить несколько слов в адрес военных судей, с которыми мы в последние годы проделали очень большую работу по укреплению правопорядка и законности совместно с коллегами из военной прокуратуры. Абсолютно разительный контраст: шесть лет назад военнослужащие различных уровней направили 120 тыс. исков в адрес руководства Минобороны, сегодня ситуация диаметрально другая".

По словам Цаликова этого удалось достичь благодаря возможности совместно оперативно решить любые вопросы и установить истину.