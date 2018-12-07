Минобороны: у РФ есть доказательства применения боевиками в Алеппо химоружия

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Россия обладает неопровержимыми доказательствами применения террористами 24 ноября в сирийском Алеппо боеприпасов с отравляющими веществами, заявили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.

"Российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами применения террористами 24 ноября 2018 года в Алеппо боеприпасов с отравляющими веществами против мирного населения", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны заявили, что заявление Госдепа о фальсификации применения в Алеппо отравляющих веществ террористами является попыткой грубого давления на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) с целью сорвать расследование инцидента.

"В российском военном ведомстве расценивают истеричное заявление Государственного департамента США о якобы "фальсификации" применения в Алеппо 24 ноября 2018 г. террористическими группировками отравляющих веществ против мирного населения попыткой грубого давления на ОЗХО с целью воспрепятствования объективного расследования", - сказали в ведомстве.