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Кризис в Сирии
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Минобороны: у РФ есть доказательства применения боевиками в Алеппо химоружия

В ведомстве заявили, что США хотят сорвать расследование ОЗХО по применению химоружия в Алеппо
Здание Минобороны РФ Роман Канащук/ТАСС
Здание Минобороны РФ
© Роман Канащук/ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Россия обладает неопровержимыми доказательствами применения террористами 24 ноября в сирийском Алеппо боеприпасов с отравляющими веществами, заявили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.

"Российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами применения террористами 24 ноября 2018 года в Алеппо боеприпасов с отравляющими веществами против мирного населения", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны заявили, что заявление Госдепа о фальсификации применения в Алеппо отравляющих веществ террористами является попыткой грубого давления на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) с целью сорвать расследование инцидента. 

"В российском военном ведомстве расценивают истеричное заявление Государственного департамента США о якобы "фальсификации" применения в Алеппо 24 ноября 2018 г. террористическими группировками отравляющих веществ против мирного населения попыткой грубого давления на ОЗХО с целью воспрепятствования объективного расследования", - сказали в ведомстве.

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