В Петербурге стартовал первый соревновательный день чемпионата CISM по водному многоборью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /ТАСС/. Первый соревновательный день регионального чемпионата Международного совета военного спорта (CISM) по водно-спасательному многоборью открылся в Петербурге, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
"В субботу начался первый соревновательный день состязаний", - отметили в пресс-службе. Мероприятия посетил статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ Николай Панков.
Всего в турнире на старт выйдут 43 спортсмена из Германии, Бразилии, Швейцарии, Испании и России. Сборная Вооруженных сил Российской Федерации будет представлена 16 спортсменами, 10 из них - представители Центрального спортивного клуба армии.
В рамках первого дня проходят финальные заплывы на дистанции 100 м по комбинированному спасению, заплывы на ту же дистанцию по буксировке манекена, а также комбинированные эстафеты 4 по 50 м (мужчины и женщины).
В последней номинации первое и третье место на пьедестале заняли россиянки. Победительниц наградил Панков.
Торжественная церемония открытия регионального чемпионата CISM по водно-спасательному многоборью прошла в Петербурге 6 декабря. Соревнования продлятся до 11 декабря.