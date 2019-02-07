{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Военные провели девятый подрыв затора на Бурейском водохранилище

В операции участвуют около 500 человек, задействовано 43 единицы военной и специальной техники

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Военные инженеры осуществили подрыв более 30 тонн тротила для расширения и углубления протоки на реке Бурея в Хабаровском крае. Об этом сообщило в четверг Минобороны РФ.

На эту тему

"Силами специалистов инженерных войск в районе обвала для расширения и углубления протоки на участке длиной 80 метров по правому берегу прораны с помощью удлиненных зарядов проведен подрыв 30 тонн тротила. Также с помощью подрыва 20 комплектов кумулятивных зарядов проведено спрямление русла реки по левому берегу протоки. Масса каждого заряда свыше 63 кг", - говорится в пресс-релизе ведомства.

К настоящему моменту на месте схода оползня проведено уже девять подрывов, напомнили в Минобороны.

За последние сутки вертолеты армейской авиации доставили к месту проведения работ около 40 тонн взрывчатки и инженерных боеприпасов. В районе обвала работают два бульдозера, фронтальный погрузчик, буровая установка и три автомобиля повышенной проходимости, уточнили в военном ведомстве. В операции участвуют около 500 человек, задействовано 43 единицы военной и специальной техники, в том числе шесть вертолетов армейской авиации, беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", а также снегоходы.

Силы и средства Минобороны принимают участие в восстановлении гидрологического режима Бурейского водохранилища после обрушения скального массива, произошедшего 11 декабря 2018 года, по поручению президента РФ.

Теги
РоссияХабаровский край
Новая техника ВС РФ
Источник: Россия может создать наземный комплекс "Калибр" до конца года
Собеседник агентства пояснил, что создание наземной версии комплекса не потребует много времени, так как ракета "Калибр" большой дальности давно стоит на вооружении ВМФ
Читать полностью