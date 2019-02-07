Военные провели девятый подрыв затора на Бурейском водохранилище

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Военные инженеры осуществили подрыв более 30 тонн тротила для расширения и углубления протоки на реке Бурея в Хабаровском крае. Об этом сообщило в четверг Минобороны РФ.

"Силами специалистов инженерных войск в районе обвала для расширения и углубления протоки на участке длиной 80 метров по правому берегу прораны с помощью удлиненных зарядов проведен подрыв 30 тонн тротила. Также с помощью подрыва 20 комплектов кумулятивных зарядов проведено спрямление русла реки по левому берегу протоки. Масса каждого заряда свыше 63 кг", - говорится в пресс-релизе ведомства.

К настоящему моменту на месте схода оползня проведено уже девять подрывов, напомнили в Минобороны.

За последние сутки вертолеты армейской авиации доставили к месту проведения работ около 40 тонн взрывчатки и инженерных боеприпасов. В районе обвала работают два бульдозера, фронтальный погрузчик, буровая установка и три автомобиля повышенной проходимости, уточнили в военном ведомстве. В операции участвуют около 500 человек, задействовано 43 единицы военной и специальной техники, в том числе шесть вертолетов армейской авиации, беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", а также снегоходы.

Силы и средства Минобороны принимают участие в восстановлении гидрологического режима Бурейского водохранилища после обрушения скального массива, произошедшего 11 декабря 2018 года, по поручению президента РФ.