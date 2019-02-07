В России разрабатывают новый комплекс защиты бронетехники от высокоточного оружия

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Новый комплекс защиты от высокоточных управляемых боеприпасов для бронетехники разрабатывается специалистами ЦНИИточмаш (входит в Ростех). Первыми комплекс получат новейшие самоходные артиллерийские орудия "Лотос", сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ЦНИИточмаш.

"Инженеры артиллерийского направления АО "ЦНИИточмаш" ведут разработку нового комплекса защиты бронетехники от высокоточного оружия, основанного на принципе оптико-электронного подавления систем наведения на цель атакующих управляемых боеприпасов", - сказали в пресс-службе. Там добавили, что новый комплекс "будет штатно устанавливаться на 120-мм САО "Лотос", который в настоящее время готовится к предварительным испытаниям".

Комплекс состоит из аппаратуры, фиксирующей сам выстрел и сектор, откуда он выполнен, а также из системы постановки оптико-электронных помех с помощью аэрозольных боеприпасов, которая нарушает управление атакующей ракетой.

Как уточнили в пресс-службе, при обнаружении атаки комплекс выстреливает аэрозольные боеприпасы в требуемом направлении с учетом ветра. Затем из самого боеприпаса вылетает блок кассет с аэрозолеобразующей начинкой. "В полете кассеты последовательно срабатывают и образуют аэрозольное облако помех в видимом, инфракрасном и радиочастотном диапазонах длин волн, обеспечивающее защиту боевой машины", - пояснили в ЦНИИточмаш.

На предприятии сообщили, что проведены предварительные испытания аэрозольных боеприпасов, подтвердившие их высокую эффективность. Там добавили, что боеприпас системы обеспечивает постановку оптико-электронных помех в расширенном, по сравнению с аналогами, диапазоне длин волн.

На сегодняшний день одним из самых эффективных средств высокоточного поражения бронетехники являются противотанковые ракетные комплексы. Ракеты таких комплексов имеют различное управления: их полет может напрямую контролироваться оператором комплекса по радиоканалу, они могут иметь инфракрасную головку самонаведения или лететь к цели по командам системы управления, пока мишень подсвечиваться лазерным лучом. Разрыв радиокомандной связи с ракетой, исчезновение лазерной подсветки цели или ослепление ракеты в инфракрасном диапазоне, соответственно типу управления, приведет к промаху.