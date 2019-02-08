Программу развития ОПК продлили до 2027 года

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство России продлило действие государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса" до 2027 года. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Первоначальная редакция документа предполагала реализацию госпрограммы в один этап - до 2020 года. Новым постановлением введен второй этап, который продлится с 2021 по 2027 годы. При этом на финансирование мероприятий программы с 2021 года будет выделяться по 8 млрд 637 млн 430 тыс. рублей ежегодно. На 2016-2020 годы объемы финансирования варьировались от 5,9 млрд рублей (2019 год) до 9,7 млрд рублей (2018 год).

Соответственно увеличились и ожидаемые результаты реализации программы. Так, если в прежней редакции в 2020 году ожидалось повышение конкурентоспособности продукции ОПК на внутреннем и внешних рынках и рост объемов промышленного производства продукции отрасли в 1,5 раза к уровню 2015 года, то в новой - в 1,86 раза. Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной промышленной продукции должна вырасти до 39,2% в 2027 году (в прежней редакции к 2020 году эта цифра ожидалась на уровне 36%). Рост выработки на одного работника ОПК по сравнению с 2015 годом должен составить 2,95 раза (к 2020 году ожидался рост в 1,9 раза), а среднемесячной зарплаты в отрасли - в 2,2 раза (1,5 раза к 2020 году - в прежней редакции).