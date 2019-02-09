Более 100 выпускников Сибирского федерального университета пополнили ряды офицеров ВС РФ

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Более 100 выпускников военного учебного центра при Сибирском федеральном университете пополнили ряды Воздушно-космических сил. Об этом в субботу журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня военный учебный центр при Сибирском федеральном университете выпустил из своих стен более 100 специалистов для Воздушно-космических сил (ВКС)", - сказали в военном ведомстве.

Сибирский федеральный университет осуществляет выпуск офицеров два раза в год. Сейчас в нем готовят офицеров по нескольким специальностям, в том числе ремонт и эксплуатация радиолокационного вооружения, автоматизированные системы управления радиотехнических войск ВКС, вооружение и боевое применение наземной артиллерии и военный перевод.

"В университете созданы все условия для обучения и подготовки высокопрофессиональных и квалифицированных специалистов. Так, для подготовки студентов развернуты тренажеры радиолокационных станций, которые позволяют отрабатывать штатные ситуации в работе операторов радиолокационных систем и вести качественную практическую подготовку будущих офицеров. Кроме того, оборудован полноценный тренажер командного пункта, на котором студенты отрабатывают полный цикл принятия решений на применение истребительной авиации или средств ПВО и реагирования на ситуации в небе", - подчеркнули в Минобороны.

В министерстве отметили, что военное ведомство уделяет самое пристальное внимание взаимодействию с гражданской высшей школой, использованию ее уникального потенциала для подготовки квалифицированных военных специалистов. В Минобороны подчеркнули, что для более эффективной работы в этом направлении военные кафедры и учебные военные центры в гражданских вузах были объединены в военные учебные центры. Соответствующий закон вступил в силу 31 января этого года.

"При формировании новых структурных подразделений сохранена основа сложившейся системы военной подготовки, которая оптимально адаптирована как к задачам Минобороны России, так и к потребностям самих студентов. Она позволяет Вооруженным силам РФ расширить возможности в подготовке специалистов по наиболее сложным и наукоемким военно- учетным специальностям, а студентам дает возможность приобрести военно-учетную специальность, родственную, как правило, будущей гражданской профессии, без отрыва от обучения", - пояснили в военном ведомстве. Всего в ведущих вузах страны по различным программам военной подготовки обучаются свыше 60 тыс. студентов.