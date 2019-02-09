Самолет радиолокационного дозора А-100 выполнил первый полет в ходе нового этапа испытаний

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Новый российский самолет дальнего радиолокационного дозора А-100 совершил первый полет в рамках этапа предварительных летных испытаний, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минобороны.

"Новейший многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-100 начал выполнение программы предварительных летных испытаний и совершил первый полет", - сказали в ведомстве.

А-100 создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А. Как отметили в Минобороны, на самолете стоят цифровой навигационный комплекс и цифровая система управления со "стеклянной" кабиной пилотов, а также новый локатор производства концерна "Вега".

"Многофункциональный авиационный комплекс А-100 разработан в связи с появлением новых классов целей и созданием истребительной авиации нового поколения. Его возможности значительно превосходят как отечественные, так и зарубежные аналоги, в том числе самолет ДРЛО Е-3 ВВС США", - отметили в министерстве.

Впервые А-100 поднялся в воздух 18 ноября 2017 года. Тогда были проверены аэродинамические характеристики самолета, работоспособность авионики и части целевой аппаратуры.