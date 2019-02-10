Источник: заводские ходовые испытания "Посейдона" начнутся летом 2019 года

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Заводские ходовые испытания необитаемого подводного аппарата "Посейдон" из многоцелевой океанской системы начнутся летом 2019 года. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

"Успешное завершение испытаний ядерной энергоустановки "Посейдона" открыло путь к проведению в море заводских ходовых испытаний аппарата. Начать испытания планируется в благоприятных погодных условиях - этим летом", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "на ходовых "Посейдон" будет выстреливаться в море с берегового стенда", так как строительство штатного носителя беспилотника - атомной подводной лодки специального назначения проекта 09851 "Хабаровск" - продолжается на "Севмаше".

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Президент РФ Владимир Путин сообщил 2 февраля об окончании ключевого этапа испытаний подводного аппарата "Посейдон". Как уточнил позднее ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, завершение подводных испытаний ядерной энергоустановки подтвердило возможность обеспечить беспилотнику неограниченную дальность хода и максимальную скорость более 200 км/ч.

О создаваемом в РФ необитаемом подводном аппарате с ядерным реактором Путин впервые сообщил в своем послании Федеральному собранию в марте прошлого года. Как отметил глава государства, эти беспилотники можно оснащать обычными или ядерными боеприпасами, аппараты будут в состоянии уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки. Согласно опубликованной ранее информации, "Посейдон" получит межконтинентальную дальность и рабочую глубину погружения более 1 км.

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