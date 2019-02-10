Командир "Русских витязей" опроверг появление у них новой фигуры группового пилотажа

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Командир пилотажной группы "Русские витязи" Андрей Алексеев сообщил, что у нее пока нет новых фигур группового пилотажа.

Ранее телеканал "Звезда" сообщил, что группа показала на тренировке новую фигуру. Канал назвал ее "небесным цветком".

"Никаких новых фигур нет", - сказал Алексеев в субботу корреспонденту ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

В ВКС России подтвердили ТАСС, что на тренировке "Витязи" показали ранее уже демонстрировавшийся на различных авиашоу роспуск "Тюльпан" (четыре истребителя, летящие ромбом, уходят вверх под углом примерно 90 градусов и затем расходятся в четыре стороны). В ходе показательных выступлений группа при роспуске "Тюльпан" обычно отстреливает тепловые ловушки, и в небе остаются дымные следы, похожие на цветок.

У "Русских витязей" есть другой похожий роспуск - "Ангел". Он выполняется так же, однако в самом конце самолеты разлетаются не в четыре, а в три стороны (два истребителя уходят вместе по центру). В небе дымом от ловушек рисуется фигура, похожая на ангела с крыльями.

"Русские витязи" - единственная пилотажная группа в мире, показывающая высший пилотаж на тяжелых истребителях Су-27 и Су-30СМ. Была образована 5 апреля 1991 года на базе 1-й авиационной эскадрильи Центра показа авиационной техники на аэродроме Кубинка.