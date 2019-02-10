В РФ завершены государственные испытания корабельного зенитного комплекса "Полимент-Редут"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Государственные испытания корабельного зенитного ракетного комплекса "Полимент-Редут" завершены, сообщил главком ВМФ России Владимир Королев, чьи слова приводит в понедельник газета "Красная звезда".

"Завершены государственные испытания зенитного ракетного комплекса "Полимент-Редут", - сказал Королев.

Ранее источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что разработку примут на вооружение в первой половине 2019 года.

"Полимент-Редут" сочетает новую радиолокационную систему "Полимент" с комплексом "Редут", в котором реализован вертикальный пуск зенитных ракет. По данным открытых источников, он позволяет использовать ракеты 9М96МД, дальность которых достигает 150 км. Такими комплексами оснащаются фрегаты проекта 22350, первый из которых, "Адмирал Горшков", пополнил состав ВМФ России в июле 2018 года. Как ожидается, второй корабль этого типа - "Адмирал Касатонов" - военные моряки получат до конца 2019 года.