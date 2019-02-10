Один из малых ракетных кораблей проекта 22800 назвали в честь брига "Меркурий"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Строящийся малый ракетный корабль проекта 22800 получил имя "Меркурий" в честь героического брига, сразившегося в 1829 году с двумя турецкими линейными кораблями. Об этом сообщил главком ВМФ России Владимир Королев, чьи слова в понедельник приводит газета " Красная звезда ".

"Имя "Меркурий" получил строящийся новейший малый ракетный корабль проекта 22800, оснащенный высокоточным оружием. Мною уже подписан приказ о наименовании", - сказал Королев.

По его словам, таким образом восстанавливается заложенная императором Николаем I традиция иметь в составе флота корабль, названный в честь легендарного брига. До революции имя "Память Меркурия" носили три корабля Черноморского флота - парусный корвет, парусно-винтовой крейсер и бронепалубный крейсер типа "Богатырь".

Корабли проекта 22800 ("Каракурт") имеют водоизмещение 800 тонн - почти вдвое больше, чем у брига "Меркурий", - и достигают в длину 67 метров. Они оснащаются ракетным комплексом "Калибр". Планируется, что ВМФ России получит 18 таких кораблей, пока в его состав вошел только головной - "Мытищи".

Парусный бриг "Меркурий" с 18 пушками участвовал в русско-турецкой войне 1828-1829 годов. В мае 1829 года ему пришлось принять в Черном море неравный бой с двумя турецкими линейными кораблями, имевшими 74 и 110 пушек. За счет умелого маневрирования бриг смог избежать серьезных повреждений и повредить ответным огнем рангоут и такелаж обоих противников, что позволило ему уйти от погони. За этот подвиг корабль получил Георгиевский флаг, его командир - капитан Александр Казарский - был награжден орденом Святого Георгия.