Стратегические Ту-95МС нанесли условный ракетный удар на учениях в ряде регионов России

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС в ходе учений сразу в нескольких регионах нанесли условный ракетный удар по наземным объектам "противника". Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"В рамках основного этапа учений экипажи дальней авиации выполнили задачи по перебазированию, дозаправке топливом в воздухе, а также нанесению условного ракетного удара по наземным объектам противника", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в полетах было задействовано до 10 экипажей стратегических бомбардировщиков и самолетов-заправщиков. К учениям были привлечены в том числе летчики и штурманы из выпусков 2016-2017 годов.

Как отметил заместитель командира соединения дальней авиации полковник Андрей Малышев, чьи слова приводит пресс-служба Минобороны, полеты в рамках учений проходят на территории нескольких регионов Западного и Центрального военных округов, где температурный режим сейчас очень изменчив, характерна низкая облачность, обильные осадки и другие факторы сложных погодных условий.

Ту-95МС выполняли полеты с авиабазы дальней авиации Энгельс в Саратовской области.