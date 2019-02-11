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Минобороны получит первую партию "Ночных охотников" в конце апреля

Ранее сообщалось, что первые две машины должны быть переданы ведомству до конца 2018 года

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" поставит российским военным первую партию вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник" в конце апреля. Об этом сообщил в понедельник журналистам гендиректор холдинга Андрей Богинский.

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"В силу того, что это опытная партия, передачу перенесли на конец апреля текущего года", - сказал он.

Ранее сообщалось, что первые две машины должны быть переданы Минобороны до конца 2018 года.

Ми-28НМ начали создавать в 2009 году. Модернизированная версия существенно отличается от прототипа. В состав бортового радиолокационного оборудования Ми-28НМ входит, в частности, инновационная нашлемная система целеуказания и индикации. Машина оснащена новой радиолокационной станцией Н025, позволяющей вести круговой обзор, а также новой системой радиоэлектронной борьбы.

Вертолет предназначен для поиска и уничтожения днем и ночью, в простых и сложных погодных условиях малоскоростных воздушных целей, танков, бронированной и небронированной техники, а также живой силы противника.

Теги
РоссияБогинский, Андрей Иванович
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