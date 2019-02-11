"Вертолеты России" намерены передать Ми-26Т2В на госиспытания во втором квартале 2019 года

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" планирует передать тяжелый Ми-26Т2В на государственные испытания во втором квартале 2019 года, первый контракт на эту машину может быть подписан уже в июне. Об этом сообщил в понедельник журналистам генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

"Мы планируем ее [машину] в этом году, во втором квартале, передать в ГЛИЦ [Государственный летно-испытательный центр Министерства обороны РФ имени В. П. Чкалова]. Мы свои заводские испытания провели. Будем готовы в ближайшее время передать на госиспытания", - сказал Богинский.

"Мы надеемся, что Минобороны, может быть, подпишет с нами на форуме "Армия" (пройдет 25-30 июня - прим. ТАСС) контракт на модернизированный Ми-26", - добавил глава холдинга.

Ми-26Т2В - тяжелый широкофюзеляжный транспортный вертолет грузоподъемностью 20 тонн. Машина оборудована современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2В, что позволяет пилотировать ее днем и ночью с выполнением автоматического полета по маршруту, выходом в заранее заданную точку и заходом на посадку и так далее. Бортовой комплекс обороны Ми-26Т2В обеспечивает защиту от ракетных комплексов ПВО. В состав экипажа модернизированного вертолета входят пять человек.