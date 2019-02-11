Вертолеты Ка-52 модернизируют с учетом сирийского опыта

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Вертолеты Ка-52 "Аллигатор" будут модернизированы исходя из опыта их применения в Сирии, доработка коснется, в частности, генераторов и оптико-электронных систем. Об этом сообщил в понедельник журналистам генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Они [требования по модернизации] сформированы по результатам Сирии. Мы уже работаем по замене генераторов, чтобы они обеспечивали большим количеством энергии. Комплексные работы по Ка-52 и Ми-28 включают модернизацию оптико-электронных систем в том, что связано с распознаванием и обнаружением целей", - сказал он.

По словам главы холдинга, у "Вертолетов России" уже есть утвержденный Минобороны план модернизации Ка-52 и Ми-28.

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток. Он оснащен современной авионикой и мощным вооружением, а соосная схема несущих винтов и повышенная мощность продольного управления позволяют ему эффективно маневрировать и выполнять сложные фигуры пилотажа. Кроме того, Ка-52 снабжен системой радиоэлектронной защиты и устройствами снижения заметности, уменьшающими, рассеивающими и искажающими тепловой след двигателей, а также средствами активного противодействия.