Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" зашел в кипрский порт Лимасол

ТАСС, 11 февраля. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров", выполняющий задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в дальней морской зоне, совершил деловой заход в порт Лимасол Республики Кипр. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба флота.

"Фрегат "Адмирал Макаров" зашел в порт Лимасол, где пополнит запас необходимых запасов материальных средств", - говорится в сообщении флотской пресс-службы.

После этого фрегат продолжит выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море. В пресс-службе уточнили, что "Адмирал Макаров" выполняет поставленные задачи в дальней морской зоне с ноября 2018 года.

Фрегат "Адмирал Макаров" является третьим фрегатом морской зоны проекта 11356 и назван в честь российского флотоводца и ученого, вице-адмирала Степана Осиповича Макарова. Передача фрегата флоту состоялась 27 декабря 2017 года. В пункт постоянного базирования Севастополь он впервые прибыл только в октябре 2018 года. Перед этим корабль, помимо прочего, выполнял задачи в составе сил ВМФ в Средиземном море.

Фрегаты этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тыс. т, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. "Адмирал Макаров" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).