Российская военная полиция патрулирует районы Манбиджа в километре от позиций боевиков

МАНБИДЖ /провинция Алеппо, Сирия/, 14 февраля. /ТАСС/. Патруль российской военной полиции внимательно следит за обстановкой в окрестностях города Манбидж в провинции Алеппо на севере Сирии. В километре от дозора находятся боевики так называемой умеренной оппозиции. Мешать патрулированию они пока не пытаются, но военные находятся в полной боевой готовности.

"Пулеметчикам вести круговое наблюдение, в случае остановки техники принять меры к устранению неполадок и быстро покинуть место обстрела", - отдает распоряжение командир.

Военная полиция расширяет зону патрулирования. В среду полицейские прибыли в населенный пункт Авшария. Цели и задачи у них прежние - не допускать провокаций, от кого бы они ни исходили. С той стороны пристально следят за конвоями российской военной полиции, регулярно патрулирующей спорный район.

Маршруты меняются ежедневно. Полицейские на марше - в полной боевой готовности, но при этом строго выполняют приказ не реагировать на провокации.

В Авшарии живут преимущественно курды. Не так давно здесь, на границе с Турцией, появился пост сирийской армии. Он находится на передовой. Военная полиция, в свою очередь, следит за безопасностью внутреннего периметра.

Отношение населения

Каждому выезду в неспокойный район предшествует тщательная разведка местности. Офицеры часто встречаются с местными старейшинами. По их словам, к появлению здесь российских военных население отнеслось более чем положительно.

"Спасибо военной полиции России за то, что они нас охраняют. Мы уже живем в безопасности, у нас у всех дети, и сегодня мы за них не переживаем", - сказал местный житель Ахмед Мухаммед Хамуд.

Военная полиция РФ вошла в Манбидж 8 января с целью не допустить провокаций на подконтрольной территории. В начале февраля начальник Главного управления военной полиции Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Ивановский проинспектировал военнослужащих и на самой дальней точке патрулирования в районе Манбиджа и остался доволен работой своих подчиненных.

"В целом, я хочу сказать, что личный состав опытный, уже неоднократно выполнял специальные задачи, и можно сказать, что первая неделя их пребывания здесь показывает, что организованна и система управления, организованы все виды обеспечения, и личный состав четко знает и понимает те задачи, которые поставлены командованием группировки, и является примером, для того, чтобы быть миротворцами на многострадальной сирийской земле", - сказал Ивановский по итогам той инспекции.