Минобороны опубликовало рассекреченные документы времен войны в Афганистане

Среди них - перечни наград и почетных званий, присвоенных бойцам и подразделениям, а также исторические свидетельства налаживания контакта между советскими военныими и мирными жителями Афганистана

Советские солдаты на БТР-70 во время пересечения моста через Амударью в Афганистане, 1988 год

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ к 30-летию вывода советских войск из Афганистана опубликовало на официальном сайте уникальные рассекреченные документы. Об этом журналистам сообщили в пятницу в военном ведомстве.

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С документами можно ознакомиться в информационно-историческом разделе сайта. Они предоставлены Центральным архивом МО РФ. "Новый документальный проект раскрывает историю воинских частей, которые с первых дней выполняли интернациональный долг в Афганистане, и рассказывает о подвигах и совершивших их героях. Среди них - генерал-лейтенант Руслан Аушев, впоследствии возглавлявший Республику Ингушетия, начальник Генштаба ВС РФ в 1992 году генерал армии Виктор Дубынин и поэт лейтенант Александр Стовба", - говорится в сообщении. Как отметили в Минобороны, в разделе представлены формуляры 149-го гвардейского и 181-го мотострелковых полков, а также 122-го стрелкового полка; перечни наград и почетных званий, присвоенных военнослужащим и подразделениям; записи о взаимодействии советских военнослужащих с мирными жителями Афганистана. Например, отмечен случай передачи трактора "Беларусь" афганцам, подарков от советских пионеров афганским детям.

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