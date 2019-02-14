Минобороны опубликовало рассекреченные документы времен войны в Афганистане

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ к 30-летию вывода советских войск из Афганистана опубликовало на официальном сайте уникальные рассекреченные документы. Об этом журналистам сообщили в пятницу в военном ведомстве.
С документами можно ознакомиться в информационно-историческом разделе сайта. Они предоставлены Центральным архивом МО РФ.
"Новый документальный проект раскрывает историю воинских частей, которые с первых дней выполняли интернациональный долг в Афганистане, и рассказывает о подвигах и совершивших их героях. Среди них - генерал-лейтенант Руслан Аушев, впоследствии возглавлявший Республику Ингушетия, начальник Генштаба ВС РФ в 1992 году генерал армии Виктор Дубынин и поэт лейтенант Александр Стовба", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, в разделе представлены формуляры 149-го гвардейского и 181-го мотострелковых полков, а также 122-го стрелкового полка; перечни наград и почетных званий, присвоенных военнослужащим и подразделениям; записи о взаимодействии советских военнослужащих с мирными жителями Афганистана. Например, отмечен случай передачи трактора "Беларусь" афганцам, подарков от советских пионеров афганским детям.
Также в открытый доступ выложены исторические свидетельства того, как налаживался контакт между советскими военнослужащими и мирными жителями Афганистана.
Публикация архивных документов призвана разъяснить цели и задачи, выполнявшиеся контингентом советских войск в Афганистане, а также предотвратить попытки фальсификации истории.
Война в Афганистане с участием советских войск длилась 10 лет - с 1979 года по 1989 год. В ходе боевых действий в Афганистане погибло около 15 тыс. советских военнослужащих. Годовщина вывода ограниченного контингента из Афганистана отмечается ежегодно 15 февраля.
15 февраля 1989 года Советский Союз завершил вывод военного контингента из Афганистана, что ознаменовало конец войны.