Минобороны РФ не исключает возможного преследования продюсера Би-би-си спецслужбами Запада

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ обратило внимание на возможные преследования продюсера телеканала Би-би-си Риама Далати со стороны спецслужб и политиков Запада, замешанных в инсценировках химатак в Сирии. Об этом сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее Риам Далати написал на своей странице в Twitter, что спустя почти шесть месяцев расследования он может "без сомнения подтвердить", что снятая Белыми Касками сцена в госпитале в городе Дума была постановочной.

Конашенков в этой связи заявил, что "на фоне масштабов последствий и количества замешанных в этих фальсификациях действующих высокопоставленных западных политиков и спецслужб в США, Великобритании (особенно) и других западных стран, остается пожелать продюсеру телеканала Би-би-си Риаму Далати избежать преследования и тем более провокаций со стороны тех, поперек чьих интересов он сейчас оказался".

Генерал сообщил, что в Минобороны не удивлены появлением "обескураживающих для Запада выводов продюсера британского телеканала Би-би-си Риама Далати", который заявил об инсценировки видео с оказанием помощи Белыми Касками якобы пострадавшим от химатаки 7 апреля 2018 года жителям города Дума. "Стоит обратить внимание, что беспристрастное изучение аналогичных кадров, сделанных мошенниками в Белых касках 4 апреля 2017 года в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб), за которыми последовал первый ракетный удар со стороны США, неизбежно приведет любого здравомыслящего человека, не говоря об экспертах, к тем же самым выводам", - добавил официальный представитель ведомства.