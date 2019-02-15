Минобороны РФ не исключает возможного преследования продюсера Би-би-си спецслужбами Запада

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ обратило внимание на возможные преследования продюсера телеканала Би-би-си Риама Далати со стороны спецслужб и политиков Запада, замешанных в инсценировках химатак в Сирии. Об этом сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Ранее Риам Далати написал на своей странице в Twitter, что спустя почти шесть месяцев расследования он может "без сомнения подтвердить", что снятая Белыми Касками сцена в госпитале в городе Дума была постановочной.
Конашенков в этой связи заявил, что "на фоне масштабов последствий и количества замешанных в этих фальсификациях действующих высокопоставленных западных политиков и спецслужб в США, Великобритании (особенно) и других западных стран, остается пожелать продюсеру телеканала Би-би-си Риаму Далати избежать преследования и тем более провокаций со стороны тех, поперек чьих интересов он сейчас оказался".
Генерал сообщил, что в Минобороны не удивлены появлением "обескураживающих для Запада выводов продюсера британского телеканала Би-би-си Риама Далати", который заявил об инсценировки видео с оказанием помощи Белыми Касками якобы пострадавшим от химатаки 7 апреля 2018 года жителям города Дума. "Стоит обратить внимание, что беспристрастное изучение аналогичных кадров, сделанных мошенниками в Белых касках 4 апреля 2017 года в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб), за которыми последовал первый ракетный удар со стороны США, неизбежно приведет любого здравомыслящего человека, не говоря об экспертах, к тем же самым выводам", - добавил официальный представитель ведомства.
Конашенков напомнил, что Минобороны неоднократно акцентировало внимание, что правда об этих фальсификациях западных столиц "все равно пробьет себе дорогу к свету". Он отметил, что санкцию на нанесение ракетных и авиационных ударов по Сирии выдали "многие нынешние высокопоставленные политики в США".
По словам официального представителя ведомства, результатом фальсификаций с постановочными роликами Белых Касок также стали негативные последствия в системе международных отношений. Речь, по словам генерала, идет о наделении Организации по запрещению химического оружия правом устанавливать виновных. "Благодаря этому решению, на основе лживых роликов очередных вскормленных "белокасочников" об угрозе химатак, западные столицы смогут наносить ракетные удары против любого неугодного им государства без какой-либо санкции Совета Безопасности ООН. То есть по настроению", - сказал генерал.