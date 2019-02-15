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Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским и Охотским морями

В Минобороны России сообщили, что на отдельных участках маршрута их сопровождали японские истребители
Cтратегические бомбардировщики Ту-95МС Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Cтратегические бомбардировщики Ту-95МС
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Стратегические ракетоносцы Ту-95МС в сопровождении истребителей Су-35 выполнили плановый полет над Японским и Охотским морями, а также западной частью Тихого океана. Об этом журналистам сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

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"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Японского и Охотского морей, а также западной части Тихого океана", - сказали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что бомбардировщики охраняли истребители Су-35С. "На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители воздушных сил самообороны Японии", - добавили в министерстве.

По данным специалиста Национального центра управления обороной, летчики Ту-95МС провели в небе более 15 часов. Во время полета экипажи стратегических ракетоносцев выполнили дозаправку в воздухе.

Самолеты дальней авиации регулярно проводят полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря и Тихого океана.

В Минобороны особо подчеркнули, что все полеты самолетов ВВС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без нарушения границ других государств.

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