Дебют морской "Гончей". Чем комплекс "Панцирь-МЕ" удивит оружейный рынок

Морской ЗРАК "Панцирь-МЕ" впервые представлен за рубежом — демонстрация проходит на международной выставке вооружений и военной техники IDEX 2019, открывшейся 17 февраля в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

"Панцирь-МЕ" (по классификации НАТО — Greyhound, в переводе — "борзая", "гончая" — прим. ТАСС) является единственным в мире зенитным комплексом корабельного базирования с однопостовым боевым модулем, в состав которого включено как артиллерийское, так и зенитно-ракетное вооружение, а также система управления. Он может устанавливаться на большинство российских кораблей и отлично подходит для оснащения кораблей постройки других стран. "Панцирь-МЕ" — это корабельная версия российского зенитного ракетно-пушечного комплекса, сухопутный вариант которого называется "Панцирь-С".

В "Рособоронэкспорте" уверены, что у морского "Панциря" большое экспортное будущее в странах арабского Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Ожидается, что на вооружение Российской армии комплекс поступит в ближайшее время и в перспективе должен заменить комплекс "Кортик", разработанный еще в 1970-х годах.

Возможности "Гончей"

Российский ЗРАК оснащен многоканальной системой управления и предназначен для поражения самолетов, вертолетов, высокоточного оружия (в том числе противокорабельных ракет и беспилотных летательных аппаратов), а также надводных и береговых целей.

Особенностью является возможность одновременного поражения до четырех целей, атакующих с разных направлений в составе одной группы. "Комплекс может устанавливаться на все виды боевых кораблей — от ракетного катера водоизмещением порядка 500 т до авианосца", — сообщили ТАСС в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех). Также его можно устанавливать на неподвижные платформы.

В состав комплекса входит:

командный модуль;

боевой модуль;

система хранения и перезаряжания.

Командный модуль способен обнаруживать и сопровождать малоразмерные низколетящие и надводные цели, определять степень их опасности и выдавать данные целеуказания боевым модулям.

Боевой модуль берет воздушные цели на сопровождение по данным целеуказания от командного модуля, сопровождает их и при помощи радиолокационного и оптико-электронных каналов управления поражает цели в автоматическом режиме.

В состав вооружения морского "Панциря" входят два 30-миллиметровых шестиствольных зенитных автомата АО-18КД с боекомплектом 500 снарядов на каждый автомат и восемь готовых к пуску двухступенчатых бикалиберных зенитных управляемых ракет 57Э6-Е1 с твердотопливным ускорителем и осколочно-стержневой боевой частью. "В системе хранения и перезаряжания подпалубного размещения хранятся 32 ракеты", — отметили в "Высокоточных комплексах".