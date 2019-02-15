Пункты временного размещения для беженцев из "Эр-Рукбана" развернут 19 февраля

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон совместно с правительством Сирии с 19 февраля развернет в районах Джлеб и Джебель-эль-Гураб пункты временного размещения для спасения беженцев лагеря "Эр-Рукбан". Об этом сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Для спасения беженцев лагеря "Эр-Рукбан" российским Центром по примирению враждующих сторон совместно с правительством Сирийской Арабской Республики с 19 февраля 2019 года в районах Джлеб и Джебель-эль-Гураб будут развернуты пункты временного размещения, оборудованные теплым жильем, и обеспеченные горячим питанием, предметами первой необходимости и персоналом для оказания медицинской помощи", - сказал Конашенков.

По его словам, всем беженцам будет предоставляться автотранспорт для беспрепятственного и безопасного проезда к местам проживания на подконтрольной правительству Сирии территории.

Министерство обороны России призывает США и боевиков выпустить из лагеря для беженцев "Эр-Рукбан" хотя бы женщин и детей.

"Призываем американское командование и лидеров незаконных вооруженных формирований в зоне "Эт-Танф" прекратить насильно удерживать в лагере по крайней мере женщин и детей, наиболее страдающих от холода, болезней и недоедания. Всем им будет оказана необходимая помощь", - сказал Конашенков.

"Эр-Рукбан" расположен в зоне безопасности в Эт-Танфе, где находится база американских военных. Боевики оппозиционных группировок блокируют периметр в зоне безопасности, не пропуская гуманитарную помощь ООН и сирийского правительства в лагерь. По данным ВОЗ, в "Эр-Рукбане" сейчас находятся около 40 тыс. человек, в основном женщины и дети, несколько обитателей лагеря умерли из-за тяжелых условий.