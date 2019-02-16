{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Источник: испытания ядерной энергоустановки ракеты "Буревестник" успешно завершены

Отмечается, что на испытаниях "подтверждены заявленные характеристики реактора, обеспечивающие неограниченную дальность полета ракеты"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатой ракеты "Буревестник" успешно завершились в России. Об этом сообщил ТАСС источник в отечественной ракетостроительной отрасли.

"В январе на одном из полигонов успешно завершен важнейший этап испытаний крылатой дозвуковой ракеты комплекса "Буревестник" - испытания ядерной энергетической установки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на испытаниях "подтверждены заявленные характеристики реактора, обеспечивающие неограниченную дальность полета ракеты".

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

В марте 2018 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что в России разработана малогабаритная ядерная энергоустановка, которую можно использовать в крылатой ракете, за счет чего та получит практически неограниченную дальность. Как отмечал Путин, ракета будет низколетящей, малозаметной, с непредсказуемой траекторией полета и получит ядерную боевую часть. По результатам голосования на сайте Минобороны России ракета получила название "Буревестник".

Теги
Россия
Новая техника ВС РФ
Терликов: рост доли высокотехнологичных систем в танке Т-90МС не снизил его надежность
Создание танка, по словам гендиректора Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения, стало "ответом российских танкостроителей на современные вызовы"
Читать полностью